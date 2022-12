¡Qué gargantica! Como si nada, mujer se tomó un litro de aguardiente en dos minutos

En Twitter ha estado circulando el video de una mujer que se tomó un litro de aguardiente entero en tan solo dos minutos.

Publicidad

Mientras su amigo la grababa, ella ni corta ni perezosa asumió el reto y se le notaba muy tranquila y feliz.

Además, tuvo tiempo hasta de gozar, cantar y bailar la canción vallenata de ‘Seamos Amantes’ que sonaba de fondo.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: Foto de Marcela Reyes y su bebé desnudo dio de qué hablar entre sus seguidores

Otro de los aspectos que dejó impactados a los cibernautas es que la chica no vomitó y ni siquiera le hizo gestos a la jarrada de alcohol que ingirió.

Publicidad

Algunos elogiaron el aguante de la mujer y otros contaron cómo hubiesen quedado si fueran los que ingirieran toda esa cantidad de licor en tan poco tiempo.

Publicidad

“Yo sinceramente estaba esperando el vómito”, “de solo verla me dio guayabo”, “crack, yo hago eso y se me viene la comida de toda la semana”, “yo esperé hasta el final para ver cómo se levantaba de la silla”, “¿será que no terminó intoxicada?”, comentaron algunos usuarios.

Se demora el cuerpo 14 horas para sacar todo ese alcohol... Si pesa 59 Kg. Ese higadito estaría atosigado. Por el nivel de alcoholemia estaría en estas situaciones al cabo de, que, creo de 40 minutos a hora y media. pic.twitter.com/6qRa9SWvTx — van Raes (@ramosescolombia) July 30, 2020

Publicidad

Ah bueno y cómo olvidar a el pionero de los videos virales Don Guaro. pic.twitter.com/b9rjlcZktn — Lopezgrafico (@Lopezgrafico) July 29, 2020

Publicidad

Se demora el cuerpo 14 horas para sacar todo ese alcohol... Si pesa 59 Kg. Ese higadito estaría atosigado. Por el nivel de alcoholemia estaría en estas situaciones al cabo de, que, creo de 40 minutos a hora y media. pic.twitter.com/6qRa9SWvTx — van Raes (@ramosescolombia) July 30, 2020

Publicidad

Ah bueno y cómo olvidar a el pionero de los videos virales Don Guaro. pic.twitter.com/b9rjlcZktn — Lopezgrafico (@Lopezgrafico) July 29, 2020