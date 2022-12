¡Qué ternura! La reacción de un perrito cuando lo regañan tiene enamorado a más de uno

La encantadora reacción de un adorable perro mientras su dueño lo regaña tiene enamorada a la comunidad de TikTok.

El gesto que hizo se robó los corazones de muchos internautas que no paran de viralizar el video.

Los animales suelen volverse tendencia en redes por su belleza y curiosidad y así le pasó a este pequeño perrito.

En el video compartido por @eliotdussan, el dueño comienza a regañarlo por haberse comportado mal, pero lo que llamó la atención fue la manera en la que el animal se para junto a la cama avergonzado.

Con sus manos en el hocico y una conmovedora mirada, el 'peludo amigo' se muestra arrepentido por lo que hizo.

“Es que tú no puedes tener esa actitud siempre, tienes que portarte bien. Uno no hace sino complacerte, llevarte al parque, comprarte juguetes y tú no haces caso, siempre haciendo daños y con esa carita de ‘yo no fui’ que quieres ganarlas todas, así no es”, le decía el joven.

El video ya cuenta con más de 166mil ’likes’ y 1.9 millones de reproducciones de los usuarios enternecidos con el animalito hasta más no poder.