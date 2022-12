Rob KARDASHIAN publicó un video íntimo de su ex como venganza

Durante los últimos meses la relación entre Rob Kardashian y Blac Chyna parecía estar mejorando luego de una escandalosa separación. Sin embargo, el pasado 4 de julio, el hermano de Kim recibió un ‘grotesco’ regalo de su ex.





Chyna le envió un video en el que ella está teniendo sexo con otro hombre y este en venganza lo publicó en Instagram junto a una ‘carta’ en la que habla de su relación y de las verdaderas razones de su ruptura.





El video puedes verlo haciendo clic AQUÍ , pues Rob ha borrado su cuenta.





"Recién me envió este video diciendo: 'Feliz 4 de julio', qué persona más loca. Ven a pasar tiempo con tu hija en vez de acostarte conmigo y después con este tipo de inmediato (…) Nunca me habían faltado el respeto así en mi vida. Recién compré 250 mil dólares en joyas para ella ayer" decía en la descripción del video íntimo.





Los primeros días de julio, Rob había compartido tiempo la pequeña Dream Kardashian, hija de él y Chyna, y tras el gesto grosero de su antigua pareja decidió compartir con sus seguidores imágenes y fotos que dejaron mal parada a la modelo estadounidense.





Así mismo, dio a conocer que el rapero Rarri True era el otro protagonista del video "para que sepan, éste es sólo uno de los muchos hombres con los que Chyna ha estado haciendo esto. Asís que no me importa que sea la madre de mi hija (…) pero ya no aguanto más", escribió en Instagram.





Tras el hecho, Rob Kardashian amenazó con quitarle a su hija acusándola de ser alcohólica y drogadicta.