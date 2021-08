"Se mueve más un Alka-Seltzer en una mazamorra": La Liendra bailó champeta con Mr. Black

En la inauguración del nuevo restaurante 'Rancho Mx' de Luisa Fernanda W y ¨Pipe Bueno, La Liendra y Mr. Black se encontraron y bailaron un poco de champeta . El reconocido influencer se animó a demostrarle al 'Presidente del Género' y a sus seguidores qué tanto sabia de champeta.

La Liendra lo intentó pero reconoció que el verdadero número uno de la champeta es Mr. Black admitiendo que: “El que la pegó, el papá”. En el video hubo de todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, algunos aplaudieron su esfuerzo, mientras que otros con frases típicas se burlaban:

“Muy bueno jaja”, “Más baila un trompo”, “Se mueve más una fila de Bancolombia”, “Uy no, le falta práctica y bastante”, “Se mueve más el Alka-Seltzer en mazamorra”, “No mijo, eso se lleva en la sangre”, “Así como habla, baila”, “Yo necesito que Mr. Black me enseñe a bailar champeta”, “La Liendra no baila champeta”, fueron algunos comentarios.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram del cartagenero @mrblackelpresidente y ya cuenta con más de 15.000 likes y 230.000 reproducciones. Por su parte, La Liendra no demostró ser el más bailarín, pero si el mejor en cuanto a apoyar a sus amigos Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su nuevo emprendimiento.

La Liendra bailó champeta, pero no le salió para nada el paso pic.twitter.com/ddeDb2CvDo — Pille pues (@PuesPille) August 13, 2021