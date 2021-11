Se quiere divorciar de su esposa porque es 'fea sin maquillaje'

En medio de la pandemia se hizo muy popular el hecho de conocer a las personas por medios de las redes sociales. En algunas oportunidades el resultado es muy bueno ya que se comprometen y forman una familia, pero en otras ocasiones no todo sale como se planea.

Este es el caso de un hombre que conoció a su esposa por internet, se enamoró perdidamente de ella y llegaron a casarse. Unos días después de la boda el se quiere divorciar por una razón insólita y es que no le gusta como es su mujer sin maquillaje.

En las fotos de Facebook la chica se veía muy bien y siempre se maquillaba, cuando decidieron conocerse personalmente el hombre no se decepcionó porque ella fue muy linda y maquillada. Solamente después de contraer matrimonio el señor descubrió el verdadero rostro que estaba detrás de todo el maquillaje: “Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme”.

Frente al Tribunal de Familia de Heliópolis en Egipto, el hombre dijo: “Vi sus fotos en Facebook y parece totalmente diferente cuando no lleva maquillaje”, “Fui engañado y quiero divorciarme de ella”. El marido dijo varias veces que intentó acostumbrarse a verla así al natural, pero que no pudo superarlo. “Después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea”. “La veo cuando se despierta, su pelo está desordenado, y su aspecto es completamente diferente al que conocí cuando me casé con ella”.

El hombre pidió mantener en privado su identidad y espera que el tribunal esté a su favor y poner fin a su tormento.