Se viraliza divertido video de monjas invitando a mujeres a seguir a Dios

Por medio de las redes sociales todos los días se viralizan diferentes contenido que llaman la atención de miles de internautas, como el video que te vamos a mostrar en la nota, en le que se ve a un grupo de monjas invitando a mujeres a seguir a Dios.

La filmación se compartió en la plataforma de videos de TikTok y se puede observar que varias mujeres vestidas de monjas cantan: "Muchachas que vengan, a la pre-vida. De 15 a 30 años, solteritas y sin bendi, que quieran buscar a Dios".

Mientras suena la música, algunas religiosas aparecen en cámara haciendo la mímica de lo que se está diciendo.

Otra parte de la canción viral dice: "Muchachas que vengan, que amen a Cristo. Del 1 al 6 de agosto con sus cosas personales y con mucho, mucho amor. Muchachas que vengan que Dios las espera para descubrir lo que Cristo te ha invitado y veas tu llamado y tu vocación".

El video con la invitación ha dividido las opiniones de miles de internautas. Hay quienes opinan que es una forma creativa de invitar a mujer a seguir los caminos religiosos, mientras que otros opinan todo lo contrario diciendo que se están burlando de Dios.

Hasta el momento la filmación en TikTok cuenta con más de tres millones de reproducciones, más de 358 mil me gusta y comentarios como: "dios no quiere a las bendis 🥺😭", "lo mas random que vi hoy!!", "Soundtrack precisó para peli de terror", "Y si voy me podré llamar Sor Rita? 🥰", y muchos más.