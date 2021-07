"Sí se pudo mami”: joven llevó su título hasta la tumba de su madre y allí tomó sus fotos de grado

Arlen es una joven que se hizo viral por el tierno homenaje que le hizo a su madre, pues a pesar de que la mujer ya no está con vida, fue y le llevó el título hasta la tumba, ya que quería celebrar el triunfo con ella.

De acuerdo con la publicación de la joven, su madre murió poco antes de graduarse, por lo que no tuvo la oportunidad de tenerla presencialmente en su graduación.

"Tenía la emoción de abrazarte y decirte ‘mami, lo logré, después de tres años por fin terminé’, pero te me adelantaste", dijo la joven.

Sin embargo, ese no fue motivo para que no celebrarán juntas, pues ella decidió ir ese día hasta su tumba y enseñarle su diploma, ya que para ella no fue un logro que consiguió sola, sino con ayuda de su madre y su padre.

Por lo que allí decidió tomarse también las fotos de grado. Pues en ese lugar estaban las personas que siempre la acompañaron en los momentos más difíciles, sus padres, uno en presencia física y la otra en alma.

“Cuando me sentía estresada y sentía que no podía lograr terminar, me hablabas... con papá. Después de eso ya estaba mejor y lograba terminar“, agregó.

Asimismo, la joven le agradeció por todo lo que hizo por ella y le manifestó que había cumplido su promesa de sacar sus estudios adelante, como tanto lo anhelaba.

“Sí se pudo, mami, gracias por todo, mi cielo Marlene Mazanilla. Te amo y un beso hasta el cielo, mi pompón”, puntualizó.

La publicación se hizo viral y cientos de personas no pararon de felicitar a la joven, no solo por su grado, sino por acordarse de su mamita, pues independiente ya no esté viva, madre es madre y dónde quiera que esté debe sentirse muy orgullosa de tener una hija que aún después de la muerte la toma en cuenta y le agradece.