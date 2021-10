Sueños eróticos, su significado y cómo interpretarlos

Los sueños extraños o pesadillas suelen causar inquietud en las personas y rondar en sus cabezas durante el día o varios días, luego de que despiertan; sin embargo, hay otro tipo de sueños poco comentados y que resultan ser muy comunes.

Se trata de los sueños eróticos, lo cuales suelen hacer parte de los momentos de descanso de miles de personas y que, por pena o esperando que se cumplan, no son comentados abiertamente.

Sin embargo, para expertos en interpretación de sueños y expertos en comportamiento humano, como psicólogos, este tipo de sueños suelen ser muy normales y comunes; incluso, en varios casos no significa un deseo sexual o trauma que tenga que ver con sexualidad sino una forma del subconsciente por expresar sentimientos y emociones.

Recordemos que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, explicó que los sueños representan deseos subconscientes; algo que no se debería tomar literal al consultar intérpretes de sueños que aseguran que pueden significar distintas cosas.

Son infinidad de situaciones las que se pueden presentar en los sueños eróticos y así mismo su significado; sin embargo, Shirly, nuestra presentadora de Kallejiando hizo la tarea de investigar el significado de algunos en particular.

Sexo con el jefe:

Este sueño no necesariamente indica que sientas algún deseo sexual o siquiera atracción hacia esa persona que tiene un cargo superior al tuyo.

Estos sueños pueden tener relación con la parte profesional e incluso reflejarían ese deseo, no por tu jefe, sino por llegar al nivel profesional que tiene y ocupar su puesto.

Sexo con la expareja:

No siempre significa que aún estés entusado o entusada por ese o esa ex; pero sí puede estar dando una señal de que algo en tu vida sexual no está completamente plácido o satisfecho.

Pues el sexo con tu ex en un sueño podría indicar que, aunque no deseas volver con él, tu vida sexual está pasando por un momento de monotonía o está siendo muy aburrida.

Sexo con alguien que no es tu pareja:

Esta clase de sueños puede presentarse hasta en las personas más fieles y no quiere decir que estés sintiéndose atraído por un tercero o que desees a alguien más; por el contrario, puede indicar que estás despertando un mayor interés en tu pareja y activando su deseo sexual.

Sobre este tipo de sueños, algunos intérpretes y psicoanalistas invitan a evaluar quién es la persona con la que soñaste y determinar qué clase de vínculo tiene contigo.

Sexo con amigos:

Tener sexo con amigos podría ser la fantasía de varias personas aventureras; pero en los sueños, el subconsciente puede estarte enviando una señal de que te sientes solitario o aislado y que necesitas más cercanía con tu pareja o alguien cercano a ti.