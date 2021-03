"Tengo varita mágica", Andy Guisao, la tiktoker que te confundirá entre su belleza y su voz

En redes sociales hay personajes que se vuelven populares por las anécdotas que cuentan, por su vida o sus talentos. Precisamente, el talento de Andy Guisao, además de ser estudiante de psicología, es confundir a más de uno en TikTok entre su belleza angelical y su particular voz.

Andy es un travesti que se ha convertido en todo un boom en esta plataforma y supera los 500 mil seguidores. Su belleza es tan increíble que ha logrado confundir a más de un hombre con su linda cabellera negra, ojos expresivos y cuerpazo espectacular hasta que pronuncia algunas palabras.

"El man no sabe que yo soy Harry Potter y tengo varita mágica", dice Andy riendo y contando una anécdota en uno de sus graciosos videos en TikTok.

Al parecer, su belleza es tal que logra confundir a muchos con su género. Aún más cuando sube videos doblando la voz de una mujer. En TikTok comparte experiencias de su vida y cómo ha logrado transformarse poco a poco. No obstante, ha dejado entrever que no se ha operado y su voz no la piensa cambiar.

Aunque muchos le preguntan por qué no intenta cambiar su voz porque "no concuerda con su cuerpo", él siempre responde que quiere marcar la diferencia y seguir generando ese enigma.

Estos son algunos videos de Andy en TikTok