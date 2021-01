Vicente Fernández se disculpó por haberle tocado el busto a una joven

En los últimos días se volvió tendencia una fotografía en la que el famoso cantante mexicano Vicente Fernández le toca el busto a una fanática que tiempo después afirmó haberse sentido vulnerada por lo ocurrido.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en su lujoso rancho “Los 3 portillos” en Jalisco, el ‘Chente’ habló al respecto y se disculpó por lo que pasó.

Vicente afirmó que nunca tuvo la intención de ser vulgar con la seguidora y aunque reconoció que sí le tocó el busto, aseguró que al inicio colocó su mano en el estómago de ella, pero para no hacerla sentir incomoda decidió subir la extremidad.

Posteriormente, el intérprete musical confundió a muchos al asegurar que no la recuerda por el flujo de personas que había en aquella ocasión, luego explicó: “Le ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”.

Aquí el video por el que Vicente Fernández se hizo tendencia en redes sociales.