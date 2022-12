Video: abandonó a la perrita de su novia por no ser de raza y ella lo dejó a él

Una joven mexicana se hizo viral luego de grabar la forma en la que le terminaba a su novio después de enterarse que él había abandonado a su perrita solo porque no era de raza.

Cómo de puede ver en el vídeo, ella llevó al hombre hasta una zona alejada y le vendó los ojos para, supuestamente, darle una sorpresa.

Sin embargo, cuando llegan al lugar se puede ver qué le entrega unos papeles que poco a poco va pasando en dónde cuenta que el hombre abandonó a Navy.

Según decían los papeles, el sujeto desechó a la perrita solo porque no era de raza.

“Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia y ahora sufriré las consecuencias”, decía.

Al parecer, el hombre quería era un cachorro de raza golden retriever. No obstante, no podían tenerlo debido a que ya tenían a Navy.

Motivo por el que decidió abandonar a la perrita y decir que se le había perdido. Lo que no se imaginaba el hombre, era que su novia al enterarse de la crueldad le tenía una sorpresa preparada para darle una lección.

Posteriormente, cuando el hombre terminó de pasar todos los papeles le dijo que le iba a regalar el perrito que él tanto deseaba. Por lo que le dijo que contara hasta 15.

Mientras él sujeto contaba, la joven junto a su amigo se subieron a un automóvil en compañía de la perrita. Cuando el hombre se quita la venda y se da cuenta de que no es una sorpresa, corre hacia el vehículo y le pregunta a su novia qué pasa.

Allí ella le confiesa que su mejor amigo le contó que él había abandonado a su perrita y por eso ahora ella le terminaba.

“Cómo te atreviste, eso no se le hace a nadie, ¿qué me vas a explicar? que eres un asco de persona, ¿solo porque Navy no es de raza? Es parte de la familia. Me queda muy claro la clase de persona asquerosa que eres, no mereces ninguna otra oportunidad”, dijo la joven antes de irse en el vehículo.

Tras la publicación del vídeo, cientos de internautas elogiaron a la joven, pues según dijeron, si fue capaz de abandonar a su perrita, quién sabe de qué más hubiera sido capaz.