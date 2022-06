VIDEO: Atracadores interceptan a una pareja, el novio sale corriendo y abandona a la mujer

Por medio de las redes sociales todos los días se conocen nuevos videos de la inseguridad que se vive en diferentes lugares del mundo, como el que te vamos a mostrar en la nota, en el que dos atracadores interceptaron a una pareja, pero no todo salió como lo planeado.

Lo que se conoce es que los hechos sucedieron en las calles de Ecatepec, un municipio del estado de México, sitio, que según algunos medio locales, es una de las zonas con mayor inseguridad en el país.

En la filmación se puede ver que una pareja de novios va caminando por la calle tomados de la mano, cuando de un momento a otro llega una moto con dos asaltantes.

Uno de ellos se baja rápidamente del vehículo y se acerca a la pareja para quitarle las pertenencias. Cuando el joven vio la situación salió corriendo dejando sola a su novia, quien fue atracada.

El video se viralizó rápidamente por medio de algunas redes sociales y varios internautas han opinado al respecto. Hay algunos quienes critican al joven por dejar a su novia sola exponiéndola a un peligro aún más grave y otros que dicen que apoyan el actuar del hombre ante una situación de inseguridad.

"No era el novio, Era el sancho.. porque siempre salen corriendo 🤣", "Se siente bien culero estando en esa situación.", "Yo también me lanzo. Para que me quedo a ver lo que me hace. Ella también si debería echado a correr", y muchos más.

