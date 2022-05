VIDEO: Compró unos zapatos baratos para ir a un concierto pero se le derritieron por el calor

Todos los días en las redes sociales aparecen historias insólitas que le suceden a personas en diferentes partes del mundo, como la que te vamos a contar en la nota, en la que una joven compró unos zapatos económicos y se le derritieron por el calor.

Esta situación ocurrió en Estados Unidos y se volvió viral a través de TikTok . Una mujer llamada en la red social @eacarrasco, contó que había comprado unos zapatos nuevos para ir a un concierto, sin embargo, se le dañaron muy rápido debido al fuerte calor que estaba haciendo durante el concierto.

Publicidad

Durante varios días la mujer estuvo planeando la pinta que usaría para el festival Lovers and Friends, que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas. Por ese motivo decidió comprar unos zapatos por internet los cuales le costaron tan solo 31 dólares.

La joven estaba disfrutando del evento junto a algunos amigos, cuando comenzó a sentir algo raro en sus nuevos zapatos, por lo que se fijó y se le estaban derritiendo por las altas temperaturas.

Junto a su video de TikTok, la joven mostró cómo le quedaron y allí escribió: "Cuando pasas semanas planeando el atuendo para el festival de tus amantes y amigos, pero el clima alcanza los 100 grados".

La filmación se viralizó rápidamente y varios usuarios indicaron que la culpa era del calor y otros comentaron que toda la culpa recaía sobre la tienda de zapatos por vender un calzado de mala calidad.

Publicidad

El video de @eacarrasco tiene más de 50 mil me gusta y miles de comentarios de personas de todo el mundo: "nota personal: no compre zapatos de shein", "de plataformas a plataformas", "No creo que fuera el clima. Creo que son los zapatos. No compres zapatos de shein", "Yo también estaba allí y me preguntaba si mis zapatos se estaban derritiendo. lamento que te haya pasado esto 🔥🔥".