Video en el que una madre alienta a su hija a soportar un tatuaje causa debate en redes sociales

El video de una niña que fue llevada por su madre a hacerse un tatuaje ha generado polémica e indignación en redes sociales. El hecho, al parecer, sucedió en un local de Pereira , Risaralda y ahora las autoridades investigan qué fue lo que pasó y por qué la menor estaba allí.

La grabación fue transmitida en vivo a través de Facebook y en los un poco más de diez minutos se ve a la pequeña pasar un sufrimiento por el dolor que imprimen las agujas. También se ve cómo la madre consuela y alienta a su hija a soportar.

“Aguante, mija. Eso no es nada, amor. Tranquila”, se oye decir a la madre que abraza a su hija. Le dice a la pequeña que, cómo están en un video en vivo, no debería llorar porque iban a pensar que la maltrataba y de pronto se la quitaba el Bienestar Familiar.

Al fondo también se oye la voz de un hombre que le dice que tiene que ser “berraca”, como diciéndole que debía aguantarse el dolor.

Al final, y tras el continuo llanto de la niña, el tatuador termina y el camarógrafo se acerca para mostrar el resultado con forma de flor.

El video completo fue difundido por la página en Facebook de la emisora Sonata Estereo , en donde se aseguró que fueron los padres quienes llevaron a su hija a hacerse el tatuaje. Hecho que en comentarios de ese mismo post fue rechazado y también defendido.

Por un lado, varios opinaron que está muy mal que los padres hayan auspiciado el que la niña se hiciera un tatuaje a su corta edad y “que lo sometiera a semejante dolor”.

Otros, en cambio, creen que si la niña no hubiese querido el tatuaje se resistiría, pero “no fue así”, dicen que en lo que no están de acuerdo es en que no se guio a la niña en la toma de una decisión que debería tomarse en una edad más madura. “Es algo que te acompaña toda la vida, esa niña debería estar pensando en jugar, estudiar y divertirse, no en tatuajes”, opinó una usuario que agregó es madre y tiene tatuajes.