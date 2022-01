VIDEO: encontró a su esposa con el amante en pleno bus de transporte público

En redes sociales se viralizó un video en el que aparentemente, un pasajero de un bus de transporte público graba la intensa pelea entre dos hombres y una mujer porque supuestamente le puso los cachos.

El video que se viralizó con rapidez en las diferentes plataformas de redes sociales, pese a que no está claro en donde fue grabado o la identidad de los protagonistas, causa intriga entre los usuarios de internet, ya que mientras unos aseguran que es actuado, otros se sorprendieron por el descaro de la mujer.

En las imágenes se ve al hombre quien reclama entre lágrimas y molestia a quien parece ser su esposa por serle infiel con la persona que iba sentada a un lado de ella.

Al comienzo, la mujer trató de negar las acusaciones, pero el amante no pudo quedarse callado al escuchar las súplicas del esposo y le pidió que se fuera con él.

“Mira tú vente conmigo y yo…”, dijo el amante con desespero cuando la pareja lo calló al mismo tiempo.

“Te vas conmigo”, insistió el amante aún más desesperado por la situación, pero la respuesta que recibió dejó más sorprendidos a los otros pasajeros.

“Ya no, ya estoy dudando porque dijiste que ibas a dejar a tu esposa y no la has dejado”, reveló la mujer.

Pese a la infidelidad y el mal momento, el dolido esposo propuso olvidar el pasado y comenzar de nuevo. Sin embargo, la mujer se mostró dudosa y manifestó que no sabía qué cuál de los dos irse.

Cabe mencionar que pese a la popularidad del video en las redes sociales, algunos usuarios aseguran que es falso.