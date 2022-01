Fiscal Barbosa, no sea payaso: papá de Luis Andrés Colmenares

Luis Alonso Colmenares, padre del fallecido estudiante universitario de los Andes, Andrés Colmenares, mostró su molestia por la reciente declaración del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa en la que habló sobre la investigación de la muerte de su hijo.

En una serie de trinos y videos de Instagram, Luis Colmenares lanzó una fuerte crítica a las declaraciones del fiscal, en las que aseguró que si él hubiera estado al frente ese caso se habría resuelto en 20 días.

“Le digo al fiscal Barbosa, que no sea payaso. A venir ahora a posar de eficiente cuando la ineficiencia le ha ganado la partida. La corrupción nos tapa a todos. El caso de Luis no lo hubiera resuelto usted en 20 días. ¿Por qué no le pregunta a los agentes del CTI que intervinieron en el caso por qué se pusieron del lado de los victimarios y no de nosotros las víctimas?”, dijo.

Agregó: “sus inferencias sin fundamento desprestigian el dolor de mi familia en el caso de mi hijo. Sin vergüenza, respete a mi familia. ¡Deje de buscar mérito donde no lo tiene!”.

La polémica publicación de Luis Alonso Colmenares logró más de 7.000 reacciones en pocas horas; allí escribió:

Fiscal Barbosa: NO SEA PAYASO‼️

Cuando el caso de mi hijo llegó a la Corte Suprema en casación @FiscaliaCol JAMÁS intervino ni se manifestó al respecto. Ahora resulta que usted escarba en el sufrimiento de mi familia asegurando que en 20 días lo habría solucionado... (Hilo)⬇️ pic.twitter.com/l1uXAKfICT — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) January 20, 2022

Con el caso de #JhonierLeal se ha dicho que no hay crimen perfecto, y yo creo que es así. El caso de mi hijo, Luis Andrés Colmenares, tampoco fue un caso de "crimen perfecto" sino de manos sucias y dineros corruptos que acabaron con la justicia. #ColombiaMereceJusticia — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) January 19, 2022