VIDEO: el mismo día de su boda engañó a su esposo con el bartender y fue descubierta

Una mujer recién casada, protagonizó una escena que dejó sin palabras tanto a los testigos presenciales de la fiesta de matrimonio como a los millones de internautas, en el momento en que es descubierta siendo infiel con el bartender.

Todo sucede en el momento en el que James, padrino de la boda, sorprende a la pareja besándose. Posteriormente, procede a reclamarles y pide una explicación mientras que Nia, la mujer, se viste, y el empleado que habían contratado intenta esconderse.

"¿Qué están haciendo?, ¿Qué está pasando aquí?", cuestiona el hombre a la esposa de su mejor amigo, a lo que ella con una sonrisa sarcástica y con descaro responde: "Sabes perfectamente qué pasó".

Luego, James pregunta por el sujeto con el que está y afirma que él no es su esposo. Además, trata de enfocar la cara del bartender, pero este, como si no hubiera pasado nada, activa la linterna de su celular y la pone en su rostro para no ser grabado.

"Ella es Nia, la esposa de mi mejor amigo", le dice el padrino al empleado. Por último, decepcionado ante lo que acababa de ver, James les dice "Qué maravilla. Que tengan buena noche" antes de retirarse y vuelve la mujer a contestarle irónicamente "gracias".

Ante esto, cientos de usuarios quedaron con la duda de qué habría pasado después y dónde ocurrió la polémica escena, por lo que prefirieron dejar ciertas opiniones al respecto: "Increíble el cinismo de la mujer", "Son cosas que pasan siempre", "No se casen. El matrimonio no genera felicidad".