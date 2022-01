VIDEO: estaba en la playa y recibió un pelotazo, para vengarse le clavó un cuchillo al balón

Estar en la playa es sinónimo de tranquilidad, juego y diversión con amigos o familiares, pero un hecho que sucedió hace poco causó el rechazó en las redes al viralizarse un video de una joven que estaba en la playa y recibió un pelotazo y en modo de venganza le clavó un cuchillo al balón.

Los hechos sucedieron en una playa de Argentina y todo quedó registrado en algunos celulares quienes grabaron este momento y lo compartieron en Twitter .

Publicidad

En la filmación se puede observar a un grupo de jóvenes disfrutando de un día de picnic en la playa, sin embargo, en un momento una de las mujeres que estaban allí fue golpeada por un balón y en su momento de enojó, tomó un cuchillo que tenían en el lugar para cortar el pan y se lo enterró al balón.

No está claro si la mujer ya había sido golpeada con el balón anteriormente por las mismas personas, lo que si es cierto es que este acto causó indignación en las redes sociales.

Publicidad

Milis: me voy a mardel para alejarme de la gente tóxica y despejar malas vibras 😎👌



La mili más copada: pic.twitter.com/EL2F7YiIlE — ElBuni (@therealbuni) January 5, 2022

Publicidad

"La indignación q me genera este video, sabes como le saco el celular y se lo tiro al medio del agua, no me divierto yo vos tampoco jaj", "Wao q nivel de violencia.", "Todos sabemos que siempre existió y existirá gente así de cornuda. Ahora... reflexionemos que alguien del grupo pensó que era buena idea grabarlo y después subirlo con nombres y todo.", "si no queres q te rompan las bolas con una pelotita para q vas a una playa jajaj", son algunos de los mensajes que han llegado en la publicación.