VIDEO: Fantasma intenta cruzar una calle y sorprende al conductor de un vehículo

Los hechos tuvieron lugar en Gettysburg – Pensilvania, Estados Unidos, cuando un hombre que conducía en horas de la noche con la cámara de su vehículo activa captó un fantasma corriendo junto a la vía.

El lugar de por sí ya es muy famoso por sus apariciones paranormales, allí reposan monumentos en honor a los soldados muertos en la guerra civil de 1863.

Habitantes de la zona, aseguran que las apariciones son cotidianas y que se trata de los espíritus de los soldados, de tal modo que los llaman “los fantasmas de Gettysburg”.

Greg Yuelling, el hombre que grabó el video, contó que él y su familia decidieron ir como turistas a ver el campo de batalla y cuando estaban conduciendo comenzaron a escuchar ruidos.

“Escuché cosas a la izquierda y mi tío escuchó cosas a la derecha, y había niebla, pero la niebla era extraña, estaba solo en un parche no disperso”, relata Greg.

En el video se observa como desde el costado de un cañón, empieza a aparecer una silueta casi humana pero muy delgada, que sale corriendo hacia la carretera como si tuviera intención de cruzar la calle, pero después de avanzar unos pasos rápidamente se vuelve translucida hasta que desaparece tan pronto como apareció.

“fue realmente emocionante, pero también tuve esta extraña y ominosa sensación, como si algo me estuviera diciendo que regresara allí (…) No podía irme a dormir, pero estaba asustado, así que no fui", agregó Yuelling para medios locales.

Por último, dijo que no era creyente de la validez de los videos que circulan en internet, pero “ahora lo creo todo”.

La gran cantidad de hechos paranormales ha catalogado el sitio como el lugar más embrujado de Estados Unidos, atrayendo turistas que quieren vivir la aterradora experiencia en carne propia. ¿te atreverías a visitarlo?