Video: Greeicy Rendón recordó uno de los peores momentos de su vida el cual espera jamás repetir

Muchas personas tienen fobias que enfrentar, incluso Greeicy Rendón tuvo que enfrentar la suya en un programa de televisión en México. La cantante se metió a un cajón al que llenaron de ratones blancos, situación que pocos soportarían.

Dicho acto quedó evidenciado en un video que publicó en su cuenta de Instagram con el que quiso recordar uno de los peores momentos que ha vivido en la vida. En la grabación se le puede escuchar gritar pavorosamente y entrar en un estado de desesperación.

“Ustedes no entienden lo que yo sentía. Tenía ganas de salir corriendo, pero me daba miedo e impresión aplastarlos”, escribió Rendón.



Greeicy ha demostrado todos los días que es amante de los animales, incluso de esos que no cualquiera se atreve a tener tan cerca como sucede en la escena del programa.

El video ya alcanza más de 1’172.000 reproducciones y 121.000 ‘me gusta’ allí los mensajes de admiración de sus seguidores no se han hecho esperar: “muy fuete”, “eres muy valiente”, “no yo me muero ahí”, le escribieron algunos.