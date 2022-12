Video: Italiano se avergüenza de su novia cuando ella le dice que quiere pedir la pizza con piña

Aunque la tiktoker estadounidense solo quería jugarle una broma a su novio para ver su reacción, su novio se lo tomó muy en serio y le pidió que no lo hiciera pues le causaba mucha vergüenza.

"¿Crees que, si pido piña en la pizza, me la pondrían?", fue la sencilla pregunta que le hizo la tiktoker a su prometido italiano. A lo que inmediatamente el joven la miró fijamente y cambió su actitud, pues se encontraban en su restaurante italiano favorito.

"No lo sé, pero si haces algo así, no puedo seguir viviendo aquí", le respondió él. Ante la sorprendente respuesta del novio, la tiktoker le dijo que no entendía qué había de malo, pues en estados unidos es muy común.

"Lo he probado y está bien, está bueno, no puedo decir que no esté bueno. Pero si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí", puntualizó el asustado novio.

El video que ya suma más de un millón de reacciones se ha vuelto viral, pues varios usuarios han asegurado que el novio de la chica se ha pasado de “dramático”, mientras que otros han tomado el clip como una excelente broma, pues según ellos, los italianos se toman muy a pecho todo lo que tenga que ver con comida.

Finalmente, se desconoce si el joven tuvo que dejar de frecuentar su restaurante favorito, sin embargo muchos aseguran que solo se trató de una broma.