Video: Joven fingió estar haciendo un 'en vivo' para evitar ser robada

La inseguridad que se vive en las calles no solo sucede en Colombia sino que a nivel mundial aumentan cada día los casos de violencia, por ese motivo en redes se han viralizado algunas técnicas a usar para no ser víctima de los delincuentes, como la que llevó a cabo una joven para evitar ser robada mientras caminada a altas horas de noche.

En la filmación se logró ver el momento en el que una mujer conocida en las redes como Natalia Palacios simuló estar realizando un video 'en vivo' en su red social en la que la siguen más de 1 millón de personas, para "asustar" a un hombre que al parecer la estaba persiguiendo por una calle de Madrid, España.

En el video se le escucha decir a la joven: "Vuelves sola a casa, pero tienes mucha calle" y, al mismo tiempo, aseguró que su papá es policía y que en su bolso tenía un gas pimienta para defenderse.

Parece ser que Natalia Palacios no se dejó amedrentar y siguió hablando frente a la cámara: "Yo estoy haciendo un directo de Twitch, sí mi padre el policía, mi padre es guardia civil, ese muchacho me va a robar...".

La forma como la mujer evitó ser robada se viralizó rápidamente en diferentes plataformas digitales y usuarios en internet la felicitaron y agradecieron por enseñarles una nueva técnica que seguramente probarían en algún momento de inseguridad.

"“¿Natalia qué tal llevas ser mujer militar armada?” JAJAJAJAAJAJ me encanta me lo apunto 🤔", "lo peor es que nos hace gracia cuando es totalmente triste tener que hacer esto para sentirse a salvo... Ahora como idea y concepto es maravilloso 👏", "te juro que pensaba que era la única que lo hace jajaja", "Yo cojo el celular y disimulo que hablo con mi padre que me va a recoger ya", son algunas de las opiniones de los usuarios de TikTok.

