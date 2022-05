VIDEO: Mamá salva a su pequeña hija de ser atacada por un oso

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video impactante en el que se ve a una mamá salvar a su pequeña hija de ser atacada por un oso.

Los hechos sucedieron en Seattle, Estados Unidos, y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda.

Publicidad

Allí se puede ver que Samantha Martin, mamá de Juniper, está junto a la pequeña en lo que parece ser un patio interno de la casa.

En ese momento la pequeña vio un oso paseando por un camino de concreto y le pareció divertido ir hacía donde él estaba. Justo en ese momento Samantha la vio y a lo lejos observó al oso y sin pensarlo corrió por su hija, la cargó en sus brazos y corrió al interior de la casa.

Samantha habló con FOX 13 y contó su aterradora experiencia: "Simplemente entré en pánico. Realmente no tenía muchos pensamientos en el momento como para salvar a mi hija y volver a entrar... Era solo un pequeño osito, pero mi mayor preocupación no era necesariamente el osito, sino que no sabía dónde estaba la madre y no sabía cómo se sentiría si dos humanos corrieran hacia su bebé".

A raíz esta vivencia, la mamá le ha enseñado a su pequeña Juniper sobre el peligro de los osos y que si se sienten amenazados pueden llegar a atacar a los humanos.