Video: Mujer evitar ser atacada por un puma gracias a una CANCIÓN de Metallica

En una caminata que hacía con su perro por un bosque de Canadá, Dee Galland se llevó una gran sorpresa tras encontrarse frente a frente con un puma que la acechaba y que estuvo a tan solo 15 metros de distancia.

En una entrevista con RT la mujer contó lo sucedido.

Ante esta peligrosa situación optó por gritar y mover los brazos para que este huyera, cosa que no sucedió. Siguió ingeniándoselas para ahuyentarlo hasta que se le ocurrió poner en su celular la canción ‘Don't Tread On Me’ ('No me pisotees' en español) de la banda estadounidense Metallica.

"Pensé que era perfecta porque daba el mensaje que quería enviar y es una canción que suena realmente intimidante", dijo.

El curioso método le funcionó porque una vez puso el tema y levantó el dispositivo en el aire “salió corriendo”.

Aunque la mujer grabó cuando el felino estaba cerca de ella no quedó registrado el momento en el que puso en marcha el ‘truco’ ya que todo lo hizo con su celular.

Lo mejor de la historia, además de que no le pasó nada, fue que uno de los integrantes del grupo estadounidense se enteró de todo y se contactó con ella.

