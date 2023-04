VIDEO: Mujer finge desmayo para evitar ser detenida por robo

La inseguridad parece ir en aumento y es un problema que no solo tiene que ver con nuestro país, las modalidades de hurto sorprenden a las autoridades gracias al ingenio de algunos delincuentes, aunque otros prefieren hacer uso de técnicas milenarias como el 'cosquilleo'; sin embargo, no siempre los ladrones se salen con la suya y es ahí cuando hacen uso de otras estrategias para intentar no comparecer ante la ley.

Ese fue el caso de una mujer en México , quien entro a una tienda y comenzó a guardarse varios productos para hurtarlos, pero fue sorprendida por una de las trabajadoras del establecimiento, la cual llamó a las autoridades para que se hicieran cargo de la mujer, pero para sorpresa de todos, la señora decidió hacer todo un performance, pensando que eso la libraría de los líos en los que se metió.

Uno de los vecinos del sector logró grabar a la cínica mujer, quien aparentemente había hurtado los productos, tendida en el suelo, justo cuando los policías que hicieron presencia en el lugar se disponían a ingresarla a la patrulla para llevarla a un centro de detención. Muchas personas que pasaban por el lugar se dieron cuenta de lo sucedido y en medio de arengas le decían: “deje de hacerse la tonta”, mientras los policías le indicaban que se pusiera de pie y dejara de actuar.

Pasado algunos segundos, los uniformados se pusieron guantes y se dispusieron a levantarla, uno de ellos se acerca a preguntarle por su estado de salud, pero en ese justo momento la mujer abre los ojos y se levanta como si nada, para entrar en la patrulla, en medio de los gritos de los ciudadanos que la acusan de ladrona.

Algunos internautas que vieron la grabación decidieron dejar sus opiniones en los cometarios de la publicación: “la situación está mal, el dinero no alcanza y por eso hace eso”, “le hubieran echado un chorro de agua a ver si dejaba de hacerse”, "la ancestral técnica de la muertiña de Huiqui”, “la tanatosis en su máxima expresión”.

Presunta ladrona, aplica el método del tlacuache para evadir a las autoridades 😵 pic.twitter.com/tDrFiBHP2g — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 28, 2023

