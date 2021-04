Video: mujer se cansó de los acosos de su jefe y le dio tremenda lección con un trapero

Una mujer identificada como Zhou se desquitó con su jefe aparentemente tras ser acosada por este durante varios meses y quedó grabado en video. Tras ver la grabación, miles de internautas aplaudieron a la mujer por defenderse y no permitir que continuara el acoso . Sin embargo, otros no tomaron partido ya que no saben qué dice la mujer exactamente y tampoco conocen todo el caso.

Según medios estatales chinos, los hechos se dieron en la provincia de Heilongjiang, cuando Wang comenzó a acosar a una de sus empleadas por medio de mensajes de texto.

Por eso, Zhou cansada de la situación decidió tomar un trapero y golpear a su jefe. También, le lanzó libros y otros objetos, pero él ni reaccionó.

Medios internacionales señalaron que la mujer presentó una denuncia por acoso sexual contra su jefe la semana pasada, por lo que Wang fue retirado de su cargo hasta que se aclaren los hechos, esto después de viralizarse el video.