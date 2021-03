Video: niño explota contra su tía por hacerle la broma del ponqué en su cumpleaños

En TikTok el enojo de un niño en su fiesta de cumpleaños se hizo viral y todo por culpa de una tía. Aunque el pequeño pidió que no le hicieran la broma de estrellar su cara en el ponqué, la mujer hizo caso omiso y el pequeño explotó.

En la grabación se ve al pequeño ser homenajeado en su celebración rodeado de familiares. Al parecer es fan de Las Tortugas Ninjas, como este policía que ‘pelea’ con una de verdad , porque toda la decoración era sobre tales dibujos animados.

En una parte se escucha cuando sus familiares le piden que le de un mordisco a la torta, pero él no quiere porque teme a que le hagan la conocida broma. Sin embargo, accedió a hacerlo porque le prometieron que nadie le haría nada.

No obstante, una joven, la tía del pequeño, se da la vuelta a la mesa y va hasta donde él está para, de todas formas, estrellar su cara contra el pastel. Hecho que enfureció al niño, quien, en medio de su ira, golpeó a su tía y también acabó con el ponqué.

Entre los comentarios del video hay muchos en los que dicen que la tía “se merece” la casi cachetada de su sobrino por no atender su petición. “El niño dijo claramente que no quería que le hicieran esa broma” y “ahí tiene por no respetar al sobrino creer que es chistosa, entre otros.

Él dejó muy claro que no quería que le hicieran la broma, ahí tiene pic.twitter.com/cfqgCO0pzO — Qué tal esto (@CorreDile) March 3, 2021

Este hecho recordó el caso de las niñas que se hicieron virales en Brasil luego de que la hermana menor mechoneara a la mayor por sabotear su fiesta.