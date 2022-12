Video: No quería pagar el pasaje del SITP y lo bajaron tendiéndole una trampa

En Facebook se hizo viral un video en el que un hombre se niega a pagar el pasaje de un bus complementario del SITP.

Estos cubren diferentes rutas de la ciudad y su misión es llevar a las personas hasta las estaciones de TransMilenio. Sin embargo, a diferencia de un alimentador, hay que pagar los 2400 pesos que vale, pero si tiene la tarjeta personalizada, al llegar a la estación de TM solo se le descuentan 300 pesos.

El hombre no vio problema en quedarse sin cruzar el torniquete para no pagar. El conductor grabando y le pidió que pagara o se bajara del bus porque así no podía continuar su viaje.

Pero a él poco le importó y se quedó ahí. Los demás pasajeros reclamaron su descaro. Solo hasta que alguien le bajó la maleta del bus, pudieron seguir su camino.

Aquí el video que ya tiene más de 500.000 visualizaciones:

