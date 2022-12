VIDEO: Periodista de La Kalle experimentó fumar lo que fuman en Qatar, pero casi se ahoga

El Mundial Qatar 2023 fue una oportunidad perfecta para que cientos de medios de comunicación en el mundo llegaran al Estado Árabe para cubrir y transmitir la pasión del fútbol en un país que desató todo tipo de polémicas antes del evento deportivo, debido a su cultura y restricciones que, en otras naciones son consideradas como violación a los Derechos Humanos.

Pero no es solo el Mundial lo que se ha transmitido desde Catar, pues en La Kalle aprovechamos para conocer y explorar a profundidad este estado Árabe que no ha dejado de sorprendernos y cuyas experiencias hemos venido transmitiendo a nuestra audiencia a través de nuestros programas de radio, televisión y en nuestras redes sociales.

Natalia Arroyave y Jhon Carrero (nuestro Videojockey de ' Tardes Famosas ', más conocido como "Jhoncito hágame famoso") son nuestros enviados especiales y quienes en las últimas semanas se han encontrado con maravillas, curiosidades y hasta con momentos anecdóticos en plenas transmisiones en vivo.

Una de las más recientes anécdotas la vivió Natalia quien se fue a experimentar uno de los planes favoritos por los qataríes que tiene que ver con fumar shisha, especialmente, los fines de semana para distraerse, apreciar el panorama y compartir con amigos.

Arroyave no es fumadora activa pero se quiso arriesgar a probar de la shisha que, como explica, no contiene nicotina; sin embargo sí debe realizar el proceso de inhalar humo con esencia saborizada.

La enviada especial de La Kalle además grabó un informe registrando este momento y dando a conocer este plan predilecto en Catar y el que ella no quiso perderse; pero en medio de la grabación su informe se tornó un poco complicado debido a que la joven presentó un poco de ahogo y hasta tos que se aumentó por el cambio de clima que le afectó, lo cual fue corregido gracias a la magia de la edición.

Y aunque con toda la profesionalidad terminó su video experimentando fumar shisha, la periodista reconoció que no fue fácil debido a que no fuma y que, además, la tos jugó en su contra varias horas después de la experiencia que, definitivamente, no resultó ser para ella.