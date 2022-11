VIDEO: Por ir 'pegada' al celular, mujer terminó cayendo en pequeña piscina en un centro comercial

En pleno siglo XXI las personas se han sumergido poco a poco en la tecnología, tanto es así que en muchas oportunidades terminan perdiendo la noción del espacio y tiempo ocurriendo accidentes de todo tipo, como el que te vamos a mostrar en la nota en el que una mujer terminó cayendo en pequeña piscina por ir 'pegada' a su celular.

Por medio de las redes sociales se viralizó la filmación que ha causado gracia entre cientos de internautas, pues se ve el momento justo en el que una mujer ingresó a un centro comercial en la ciudad de Pereira y al parecer iba bastante concentrada mirando su celular.

Tanto es asó que no logró percatarse con que delante de ella había una pequeña piscina de decoración y poco a poco fue caminando hasta este lugar y terminó cayendo al interior.

La mujer no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que con un par de tropiezos terminó en la piscina con los pies mojados e intentando hacer equilibrio para no caerse.

Al ver esta situación, algunas personas que pasaban por allí en ese momento intentaron ayudarla sacándola de allí, tanto es así que un guardia de seguridad se acercó para saber qué había sucedido.

La mujer se sacudió estando afuera del agua, pero sin lugar a dudas se fue para su casa muy mojada y con la lección aprendida: no se debe caminar y ver el celular al mismo tiempo.

Cuando te dedicas hablar por celular y no te fijas por donde caminas. Sucedio en Pereira. pic.twitter.com/myTcHmDNhI — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 12, 2022

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: "En muchas empresas multinacionales en Colombia no permiten que su empleado o visitante camine en sus instalaciones haciendo uso de dispositivos electrónicos. Pero colombiano es colombiano", "Dando gracias que fue en un centro comercial, en la calle pudo ser muy grave. Pudo ser atropellada y no estaría contando la historia", "Eso no es nada; la mayoría de accidentes automovilísticos suceden porque los conductores están pendientes del celular", y muchos más.

