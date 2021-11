VIDEO: presentadora se lleva tremendo susto en vivo con un hecho paranormal

Para nadie es un secreto que hay espíritus que se manifiestan en diferentes momentos. Este es el caso de una presentadora en México quien vivió un hecho paranormal mientras grababa un programa en vivo.

Samantha Arteaga trabaja en el programa "Extranormal" de TV Azteca y mientras estaban preparando un emisión especial por el Día de los Muertos recibió una visita que ella no esperaba.

La presentadora estaba esperando para iniciar la grabación cuando de repente sintió la presencia de una persona, al principio pensó que era alguien del staff pero unos segundos más tarde se dio cuenta de que no era así.

Samantha percibió una presencia en su espalda y de un momento a otro sintió que le tiraron su pelo, cuando se percato que no había nadie detrás suyo se le transformó la cara y de inmediato comenzó a llorar del susto.

Su equipo de trabajo de inmediato se acercó a ella para consolarla y la conductora aseguró que era la tercera vez que le pasaba "Pensé que me estaban haciendo una broma, sí me asusté, es que no es la primera vez que me pasa, es que alguien me agarró de la espalda, pensé que era Chava, de verdad, de verdad"

Publicidad

Aún aterrada Samantha sigue hablando desesperada sobre el hecho paranormal que vivió "ay no, te lo juro por mi papá que alguien me tocó el cabello, te lo juro, te lo juro, no es juego... perdón, ay no, sí quiero llorar, esas cosas no me gustan, es la tercera cosa que me pasa así".