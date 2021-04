Video: tierno chimpancé aplaudió al recibir nuevamente visitantes en el zoológico de Inglaterra

William, un primate de 38 años, conmovió a miles de internautas luego de que lo filmaran aplaudiéndole a los visitantes, tras abrir nuevamente las puertas del zoológico Twycross en Little Orton, Inglaterra , según informó el diario Daily Mail y The Guardian .

Desde la llegada de la pandemia y posterior a la cuarentena , diferentes sectores se han visto afectados, entre ellos, los zoológicos, pues no habían podido abrir para evitar las aglomeraciones y por temor a que se contagien los animales.

Sin embargo, en estos días las medidas han sido un poco más flexibles, sobretodo en los países que han logrado inmunizar a la mayoría de sus habitantes, además, de los que han reportado poco ocupamiento de camas UCI, en este caso Inglaterra .

Por eso ya han abierto bares, centros comerciales y hasta zoológicos. Lugares que dependen de grandes cantidades de clientes para sostenerse, como lo es el zoológico Twycross que abrió recientemente sus puertas con el objetivo de obtener recursos para poder alimentar a los animales y evitar que estos pasen necesidades.

Tras la apertura, no solo los cuidadores y visitantes del lugar estuvieron felices, ya que William, el chimpancé de 38 años de edad, expresó toda su felicidad por medio de aplausos y una leve reverencia. Definitivamente, hasta los animalitos extrañaban a los humanos.

“Están tan emocionados de que la gente regrese. No han visto a muchas personas que no hayan reconocido en un tiempo. Les encanta jugar y hacer caras graciosas y también interactúan con los niños y a los niños les encanta”, dijo Karen Clarke, directora de operaciones del zoológico al diario The Guardian.

Publicidad

Hasta el momento, el zoológico ha recibido 8.200 clientes en solo tres días. Sin embargo, no se compara a los 30.000 visitantes que recibían en ese lapso de tiempo antes de la pandemia, pero sería apenas el inicio de la normalidad en ese país.

“Estoy muy emocionada de tener nuevamente la atmósfera en el zoológico. Solo queremos recuperar el entusiasmo y ver a la gente disfrutar de los animales tanto como nosotros”, dijo Yianna Cooling, líder de uno de los equipos de animales.