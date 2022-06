Viralizan polémico video de pareja haciendo el delicioso en un cementerio

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a una pareja teniendo relaciones sexuales dentro de un cementerio y encima de alguna tumbas.

Los hechos sucedieron en el municipio de Hurlingham en Buenos Aires, Argentina , y ha causado indignación entre miles de internautas y familiares de personas que han muerto y se vieron afectados por la filmación.

Según dieron a conocer algunos medios de comunicación locales, la mujer que aparece en el polémico video, es la famosa actriz erótica y que vende contenido en la plataforma de Only Fans, Niquui Salazar. La filmación, que se publicó con el título "Fue a visitar a su mejor amiga al cementerio y el cuidador se la co...", fue publicada en una página de contenidos para adultos en el año 2021, sin embargo, luego se difundió en otras redes sociales logrando viralizarse.

Cristian Aljanati, un padre que enterró a su hijo en el año 2015, alcanzó a ver la filmación y en las imágenes estaba la tumba de su familiar, por lo que tomó la decisión de demandar legalmente a la mujer y al hombre que la acompañó en el contenido XXX.

Al respecto, el hombre dijo: "Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio. Creo que hubo complicidad", así mismo, aseguró que la tumba de su hijo sufrió algunos daños.

Las autoridades se refirieron al respecto y dijeron que "el video se subió hace siete meses, antes de que asumiéramos (…) Los funcionarios a cargo del cementerio venían trabajando mal y, al mes que llegamos, fueron reemplazados. Como las autoridades del cementerio fueron removidas dejamos que investigue la justicia y determine cómo seguir".