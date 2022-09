¡Y se marchó! Hombre dejó sola a su cita durante un atraco con arma de fuego

Las redes sociales son usadas por varios internautas para compartir videos o fotos de situaciones que llaman la atención de las demás personas, como el video que te vamos a mostrar en la nota ya que un hombre abandonó a su cita durante un atraco.

La filmación fue publicada en la red social del pajarito, Twitter, y allí se puede ver con claridad que en un local de comidas había dos parejas compartiendo en diferentes meses.

En un momento un delincuente ingresó al negocio y con un arma de fuego comenzó a intimidar a los comensales de una de las mesas.

Ante esta situación uno de los hombres que compartía con una mujer, decidió levantarse sigilosamente y alejarse del peligro, situación que dejó asombrada a la mujer pues quedó sola y paralizada del susto salvándose de ser robada por el delincuente.

Algunos segundos más tarde, al parecer un trabajador del lugar sacó al ladrón quien se subió a una moto que lo estaba esperando en una de las calles.

Luego, la mujer se levantó de su silla para buscar al hombre con el que cenaba pero al parecer él ya se había ido del lugar.

Como era de esperarse, esta situación se viralizó no solo por el momento de inseguridad que vivieron esta personas, sino que la reacción del hombre que huyó del lugar dejando sola a su cita generó cientos de comentarios de internautas con humor.

"Pues perdón, pero si es una cita, yo haría exactamente lo mismo, no voy a arriesgar la vida por impresionar a una fulana, por mi parte, si puedo salir ileso y la tipa quiere quedarse a ver el chisme, ya me lo contará en la segunda cita 🤣", "A ese man le faltó Webos xq al momento q el choro le da la espalda hubiera sido el héroe", "A mi me dio la impresión de que en este momento voltea y le habla a la chava (o le hace una leve seña) para que salgan pero la otra estaba distraída y no se dio cuenta 🤷🏻‍♀️ (eso creo yo)", son solo algunos de los comentarios.

Amiga!! ¿Y cómo te fue en tu cita? pic.twitter.com/TRgunPMFK3 — Juan Pablo Meneses Gómez (@MenesesJuan) September 13, 2022

