Yeferson Cossio, el influencer que se implantó senos, sufrió accidente y no podrá caminar en meses

El influencer Yeferson Cossio, recordado en Instagram por la polémica que armó en redes sociales cuando se implantó senos , sufrió grave accidente y ahora no podrá caminar en unos cinco meses debido a las lesiones que tuvo.

“Desafortunadamente esto no es uno de mis chistes. En la madrugada sufrí un fuerte accidente. Hierba mala nunca muere”, escribió el ‘influencer’, dijo Cossio apenas despertó de la operación.

Yeferson Cossio. El mismo que se implantó senos, sufrió accidente y no podrá caminar en meses. pic.twitter.com/DcqRAoZ9wy — Qué tal esto (@CorreDile) March 18, 2021

El joven tuvo que ser intervenido de urgencia por la gravedad de las lesiones que sufrió. En las imágenes que compartió aparece con las piernas vendadas y hospitalizado. No obstante, aún no ha revelado qué ocurrió exactamente.

Lo más insólito es que, sin importarle su condición, dijo que “se vienen retos y bromas en silla de ruedas”. No obstante, aunque sus retos son una locura para muchos, hay unos gestos que le han hecho merecedor de ovaciones en redes sociales, como el que tuvo con un pequeño niño, de uno de los barrios más populares de Medellín, que nació sin extremidades.

“No quiero ni imaginar por todo lo que va a tener que pasar en su vida. Este mundo está podrido. Voy a pedirles a sus padres que me dejen ser su padrino. Me encantaría estar en el futuro de este hermoso niño”, enfatizó en una de sus historias.

Yeferson Cossio de solidarizó con niño de escasos recursos que nació sin extremidades pic.twitter.com/YfPrpeaHmD — Pille pues (@PuesPille) March 17, 2021

Yeferson Cossio fue noticia hace unos días cuando se implantó senos al pasar de tres millones de seguidores. Él mismo afirmó que lo hizo "por diversión" y no por cumplir una apuesta.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros por diversión, en una semana me los quito. Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram?”, escribió Cossio en uno de los post en los que dejó ver el resultado de la cirugía.

La osada aventura que tuvieron estos dos personajes dio para hablar en sus cuentas de Instagram. Por un lado, hubo quienes los apoyaron, pues “es solo un reto” y otros se disgustaron por “el mal ejemplo que están dando”.