Un reciente estudio realizada por la organización The Reward Foundation del Reino Unido arrojó un dato que preocupa a los hombres.



De acuerdo a la investigación, el uso excesivo de la pornografía sería una de las causas de la impotencia sexual (la incapacidad de un hombre de conseguir o mantener una erección firme para un coito).



Según las estadísticas, afectaría de 20 a 30 millones y solamente el 18% de las personas que la padecen consultan a un especialista.





“Al considerar un fracaso no poder clonar en la escena sexual propia lo que se vio y admiró de un video o película porno, sobreviene un estado de ansiedad, impotencia y frustración. Si los jóvenes consultaran, podrían descubrir cuáles son sus posibilidades reales y las técnicas que deberían implementar para lograr sus objetivos sexuales", aseguró la ginecóloga Literat al portal Infobae.



Aunque esta afecta en general a todos los hombres, según la revista Archives of Sexual Behavior, lo dicho anteriormente podría explicar, al menos en una parte, por qué los millennials tienen menos relaciones sexuales que generaciones anteriores.



Así mismo, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, cree que la pornografía influye en la manera errónea como los hombres perciben el sexo en la vida real, ya que, en algunos casos, convierten el acto en una “puesta a prueba”.



Expertos coinciden que, aunque la práctica de ver porno no es mala, hay que saberla manejar y combinar con lo que se vive en la realidad.