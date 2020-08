Yina Calderón subió muy orgullosa una foto a su Instagram donde posa de medio lado, pero esta vez su cola y parte de la pierna se ven con apariencia de estrías y celulitis.

La empresaria, famosa también por sus polémicas ‘putifiestas’, sorprendió con esta nueva publicación referente a su físico.

Te puede interesar: “No quiere dejar el licor”: Mamá de Yina Calderón pide que oren por ella para que deje de tomar

(SIC) La descripción que acompaña el post dice: “Hagan el amor y no critiquen tanto hijos, aquí les dejo esta fotico al natural! Feliz noche!".

En la foto sale Yina sentada en un sofá posando de medio lado y exhibiendo la nalga con su enorme tatuaje y la pierna. Sin embargo, el detalle del tatuaje deformado hizo que todos se dieran cuenta que su piel en esa zona no tiene ese aspecto y que la foto estaría editada.

La publicación ya acumula más de 33.700 ‘me gusta’ y más de 1.500 comentarios. Aunque la foto estaría editada para causar ese efecto de distorsión en su cola, los comentarios tanto en defensa como en apoyo, no faltaron.

“Jajaja lo haces a propósito”, “te ves súper Yina, sigue así”. En cambio, a otros internautas no les pareció muy agradable la foto: “que hp&$ Photoshop”, “uy no muy deforme”, "qué foto mal editada jaja, no jodas!”, escribieron algunos.