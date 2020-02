Un grupo de 30 jóvenes -entre latinoamericanos, caribeños y europeos- cruzará el Océano Atlántico en un velero desde Cartagena hacia Europa en una aventura náutica en la que llevarán un "potente mensaje" sobre la crisis climática mundial.



"El mensaje latinoamericano es el mensaje de la justicia climática, en el que los problemas ambientales están directamente relacionados con los problemas sociales, de justicia y de equidad", explicó a Efe Juan Sierra, un joven de 20 años que estudia Ciencia Política, Asuntos Públicos y Gobierno.



Esos mensajes, aseguró, "están relacionados con el acceso a la información, la desigualdad económica y la explotación de los recursos naturales".



El objetivo de los jóvenes es llegar a la ciudad alemana de Bonn donde se realizará en junio una Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, reunión preparatoria de la cumbre climática de la ONU COP26 que acogerá Glasgow (Escocia) en noviembre.



Sierra argumentó que el mensaje también "es la complejidad en la que se llevan a cabo las políticas públicas en los territorios", donde usualmente hay "un gobierno centralizado que toma una decisión" y "no se obtienen resultados óptimos en términos de política pública".



El joven añadió que la aventura se divide en dos objetivos: "el primero, llevar el mensaje latinoamericano de la crisis climática a Europa en donde muchas veces se toman decisiones en temas de cambio climático y política pública global, y el segundo es la creación de capacidad y la construcción de cooperación entre diferentes activistas latinoamericanos y europeos".



UN CAPITÁN HOLANDÉS



El viaje, denominado "Navegar por la Acción Climática (Sail for Climate Action)", será realizado en la goleta de tres mástiles Regina Maris, que en otras oportunidades ha cruzado en Atlántico y está al mando del capitán holandés Martin Duba.



La idea de viajar a la cumbre de cambio climático en un velero, cuyo objetivo es navegar la mayor parte del tiempo posible solo impulsado por el viento, es mostrar que se pueden hacer muchas cosas teniendo el menor impacto posible de contaminación al ambiente.



Yaquemilsa Fredelinda Matiashi, indígena de la etnia peruana machiguenga, dijo a Efe que ella quiere levantar su voz para decir "basta ya de contaminación, basta ya de la tala de árboles en la selva peruana".



"Hay que decirle al Gobierno que priorice más en el medio ambiente porque al estado peruano no le importan los bosques sino la economía y no respetan nuestros derechos como pueblos indígenas", agregó.



LA EDUCACIÓN, UNA PRIORIDAD



La colombiana Laura Muñoz, de 23 años y comunicadora audiovisual, destacó a Efe que la principal motivación para emprender esta aventura es que "la gente que más está y va a sufrir las consecuencias de la crisis climática no tiene ni idea de lo que realmente está pasando y todo porque no tienen acceso a la educación".



"Me gustaría trabajar con colegios públicos porque siento que les faltan talleres con la población campesina. Me gustaría trabajar con ellos para que conozcan qué es lo que está pasando y que trabajen también con sus comunidades", valoró.



Muñoz explicó que le gusta mucho el hecho de empoderar a los jóvenes, de "empoderar a los que vamos a trabajar en un futuro por esto, porque realmente este será nuestro futuro".



Reveló que su "plan es aprender, recoger un montón de conocimientos, llenarme de ideas, de proyectos y regresar a Colombia a trabajar en pro de ello".



Los jóvenes tienen previsto llegar al puerto de IJmuiden, en los Países Bajos, el 16 de abril y de allí partir a otros países donde se reunirán con organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente.