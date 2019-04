En el mundo de la moda todo es posible. Existen prendas que considerarías usar, pero otras que definitivamente no como estos calzones de jean… ¿o sí?



Bueno, entre gustos no hay disgustos y existirán personas que le ven el atractivo a esta llamativa prenda. Sin embargo, parecen ser más los que no se los pondrían ni locos.









Se trata de unos ‘panties’ en forman de jean que podrían usarse por debajo como ropa interior y por encima de la ropa como prenda normal.



Te puede interesar: ¿Se puso los cucos de la hija? Karol G GRABÓ a su papá bailando en tanga brasilera



El producto fue diseñado por la marca parisina Y/Projet y los presentó en varios estilos y colores.



¿Serías capaz de usarlos?