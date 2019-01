Tras permanecer tres días en el ascensor de un edificio de cinco plantas, Marites Fortaliza de 53 años fue rescatada este lunes por la casualidad. Sin lograr la ayuda de nadie y encerrada en un lugar donde no habían inquilinos, un mensajero resultó ser su salvador luego de sospechar que algo andaba mal.



El hombre, quien trató de entregar la correspondencia sin obtener respuesta de nadie dentro del hogar, avisó a los dueños de la casa para luego enterarse que la mujer llevaba tres días sin poder salir. Fue así como muy pronto llegó un equipo de bomberos sobre las 10:00 am y la trasladaron de inmediato al hospital.



Fortaliza trabaja desde hace 18 años en la misma casa, según indicó la familia que la contrata al The New York Post. Sin embargo, nadie asegura que este episodio no haya ocurrido otras veces.



Por su parte, un vecino del barrio que vio cómo evacuaban a Fortaliza en una camilla, aseguró que la mujer parecía consciente y calmada en el momento en que era trasladada a la ambulancia.



El ascensor, que al parecer superó una inspección el pasado verano, se había detenido entre el segundo y el tercer piso y las autoridades están investigando lo sucedido para determinar las causas de lo ocurrido.





Esta noticia se ha vuelto viral por representar el miedo latente de muchos usuarios de redes sociales: Quedarse alguna vez atrapados dentro de un ascensor. Aunque son pocos los que relatan este tipo de historias, parece que ocurren con mucha frecuencia y desatan el pánico colectivo.