El gran Don Omar demostró que no solo es grande en talento, pues este 22 de febrero anunció en sus redes sociales que donará un millón de dólares para Venezuela.



En un emotivo video el artista expresó las razones que lo llevan a tener este gesto con un país que hoy atraviesa por una grave situación social y humanitaria.



"En el momento que yo tenía más necesidad ustedes me dieron la oportunidad de hacer mi gira, conocí a grandes amigos, a grandes personas y a un gran país. La gente no sabe que yo vivo muy orgulloso porque en elmomento que más necesitaba mi familia yo pude regalarle una casa a mi mamá por el simple hecho de que estaba viviendo en Venezuela y tenía una gran gira musical", afirmó Don Omar.









El reguetonero también recalcó que hoy es Venezuela la que necesita ayuda y él está dispuesto a dársela.



"Quiero llamar a 100 poderosos que sientan que Venezuela les dio eso que siento que me dio a mí. La suma de 100 millones estamos tratando de recaudar para nuestros amigos venezolanos y nosotros nos comprometemos con un millón de dólares. Busco 100 poderosos que puedan entender lo grandiosa que es tu gente, aquí hay uno", aclaró.



El gesto del cantante conmovió a muchos venezolanos en redes sociales que aplaudieron el llamado que hizo para ayudar.