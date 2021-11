Terapia de la risa: el elemento clave para mejorar malestares

Hoy 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, una fecha muy importante donde se le hace un homenaje a todas aquellas personas que brindan terapia de la risa para mejorar nuestro humor.

Luz Adriana Neira más conocida como la doctora Clown, visitó hoy los estudios de La Kalle para divertirnos un rato y además recordarnos que la risa es la mejor manera para cambiar la actitud.

La doctora dijo que la terapia de la risa: "Es vida. Cuando tu te ríes es maravilloso los 16 químicos que segrega tu cerebro, es como bañar el cuerpo de adentro hacia afuera". Además explicó lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos reímos: "Se mueve el diafragma y se genera un masaje en el tubo digestivo, segregando flora intestinal, osea, fortaleciendo tu sistema inmunológico".

Es cierto que hay muchos niños que le tienen miedo a los payasos, es por esto que la doctora Clown tiene una manera muy divertida de acercarse a estos pequeños: "Me quito la nariz, me alejo y empiezo a hacerle el show a la mamá... Si veo realmente que después me puedo acercar le hago todo el show, pero es a la nariz a lo que le tienen miedo".

Publicidad

Luz Adriana contó en medio de la pandemia muchos de los colaboradores abandonaron la misión pero que hace algún tiempo se están volviendo a recuperar y hay nuevas personas que forman parte de este equipo y entre ellas está la presentadora Carolina Cruz, Iván Lalinde y nuestra compañera Camila.

Uno de los objetivos que tiene la fundación es la construcción de un lugar en donde todas las personas que necesiten ayuda, se puedan acercar allí y encontrar ayuda de la mano de personas profesionales.