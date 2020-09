Futbolista deja a su mujer para luego casarse con una sobrina de ella

Hay historias de amor que muchos quisieran no haber vivido nunca. Así parece ser el caso de Iran Angelo, la expareja del futbolista brasileño Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, mejor conocido como ‘Hulk’, y que ahora juega en el Shangai SIPG, en China.

Iran tuvo una relación sentimental con el deportista durante 12 años de la que nacieron tres hijos: Ian (10 años), Thiago (8) y Alice (6). Y aunque tenían planes de casarse en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, el portal UOL confirmó que se habían separado en agosto de 2019.

Hasta ahí todo normal, el escándalo es que el futbolista, pocos meses después de separarse, empezó un noviazgo con la sobrina favorita de su ex: Camila Angelo.

"Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos”, manifestó un agente de prensa.

Pero no todo terminó ahí, luego de que la relación con Camila saliera a la luz, la nueva pareja decidió contraer matrimonio y lo mostró feliz en redes sociales. Compartió una imagen junto a ella y cambió su perfil a “casado”.

La joven de 31 años también hizo publicaciones al respecto en sus redes sociales. Publicó un video de la fiesta y una foto en la que presumían de las argolla.

Iran rompió el silencio

Para Iran fue un golpe doblemente duro, pues tenía una relación muy cercana con su sobrina. Meses después de lo que sucedió habló y con mucho dolor aseguró que “enterró a una hija en vida”.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, dijo la brasileña en una entrevista con Record.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, manifestó.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, complementó.

Tras las declaraciones hechas por Iran, el futbolista brasileño publicó un video, repudiable para muchos, en el que dijo: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (...) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada ... Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”.