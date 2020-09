¿Por qué se retira Egan Bernal del Tour de Francia?

Sin posibilidades de revalidar su histórico triunfo en el Tour-2019, el colombiano Egan Bernal abandonó la carrera a cuatro días de la llegada del pelotón a París, el próximo domingo.

Descolgado del grupo de favoritos en las dos etapas alpinas disputadas el domingo y el martes y muy lejos en la general (16º a 19:04 del líder, el esloveno Primoz Roglic), el joven pedalista colombiano de 23 años acabó arrojando la toalla.

"Obviamente, no era la manera como quería acabar mi Tour de Francia, pero creo que es la decisión correcta para mí en estas circunstancias", explicó el propio Bernal en un comunicado de su equipo Ineos antes del inicio de la 17ª etapa, este miércoles, de 170 km entre Grenoble y el Col de la Loze.

DOLORES DE ESPALDA

"Tengo el mayor de los respetos por esta carrera y ya estoy deseando volver en los próximos años", añadió Bernal, cuya preparación para el Tour se vio perjudicada por unos dolores de espalda que ya le hicieron abandonar en agosto el Critérium del Dauphiné, aunque el escalador había asegurado que no se debía a esta lesión su pobre rendimiento en este Tour.

En un mensaje luego en Twitter, Bernal dijo que pese a las dificultades ha "disfrutado" de su presencia en el Tour.

"Aunque suene extraño, he disfrutado cada kilómetro que he hecho sobre mi bicicleta, por más doloroso que haya sido. Lo he hecho con el mayor de los gustos porque es mi trabajo y mi pasión. He llevado mi cuerpo al límite, pero llega un punto en el que éste mismo me ha dicho basta", explicó en la red social.

"Así es la vida y el ciclismo", se resignó, también en Twitter.

"He tenido dolor en todas las etapas, pero no puedo echarle la culpa a eso. Hoy fue más el dolor de piernas que el dolor de espaldas", admitió el domingo tras dejarse más de siete minutos con respecto a los favoritos al podio y despedirse de sus opciones de revalidar el título.

"Creemos que lo más sabio para él es dejar la carrera", estimó por su parte el patrón del Ineos, el británico Dave Brailsford.

"Egan es un verdadero ganador que ama competir, pero también es un ciclista joven, con muchos Tours aún por delante", añadió Brailsford.

Tras lograr en 2019 el primer Tour de Francia para el ciclismo colombiano, Bernal acudió a esta edición como líder indiscutible de la formación británica, la más poderosa del pelotón.

PRIMER COLOMBIANO QUE GANA EN PARÍS

El británico Christopher Froome, cuatro veces vencedor en París, recién salía de la recuperación del grave accidente sufrido el año pasado, y el galés Geraint Thomas, ganador del Tour en 2018, declinó tomar la salida en Niza el 29 de agosto si no era el líder de la formación, pese a que sus resultados en la temporada 2020, que se retomó en agosto tras cuatro meses de suspensión por la pandemia del covid-19, tampoco estaban siendo convincentes.

En su comunicado, el Ineos precisó que Bernal "se enfocará ahora en recuperarse del Tour y en replantearse sus objetivos para lo que resta de temporada".

El abandono de Bernal se produce también un día después de que la Federación Colombiana de Ciclismo anunciase la lista de pedalistas que representarán al país sudamericano en los Mundiales de Ciclismo en Ruta que se disputarán del 24 al 27 de septiembre en Ímola (Italia).

El equipo cafetero estará representado en Ímola por Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Miguel Ángel 'Supermán' López, Harold Tejada, Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Henao.