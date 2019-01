Enero y febrero son considerados los meses más complicados para el bolsillo de los colombianos. Gran parte del ingreso familiar se ha destinado a los gastos de navidad, vacaciones, estudios, entre otros. Por eso, hacer una evaluación de las finanzas personales es clave para lograr las metas financieras a mediano y largo plazo.



De acuerdo con Lineru.com (plataforma de préstamos online), en el primer trimestre del 2018 se recibieron más de 100.000 solicitudes de crédito en la plataforma, se espera que para este año esta cifra aumente entre un 200% y 300%.



“La organización es clave para tener unas finanzas personales estables, en general, solicitar un préstamo es una buena práctica si se evalúan las condiciones económicas del usuario en el momento de la solicitud, el objetivo del crédito y las posibilidades reales de pago” Afirma Héctor Aponte, Director Comercial para Lineru.



Hoy por hoy estas compañías, se han enfocado en diversificar el servicio de créditos para ayudar al usuario en sus finanzas. Sin embargo, no todos los créditos son para todo el público, para tener una deuda inteligente y mejorar sus finanzas personales en este 2019, es importante tener en cuenta:



El salario: sea su pago mensual o quincenal, es importante tener en cuenta cuál va a ser el depósito fijo que va a recibir en el mes, ya que muchos usuarios olvidan los descuentos obligatorios como salud y pensión. Es recomendable tener cuidado al realizar expectativas contando con un dinero mayor al que se va a recibir, ya que esto perjudica los cálculos financieros.



La cantidad de deudas: es importante revisar la cantidad de deudas que se tienen, en muchas ocasiones tener pequeñas pero varias deudas, puede generar mayores intereses y dolores de cabeza. La recomendación es saldar la mayor cantidad de obligaciones financieras y concentrar el pago a una sola fuente. De acuerdo con cifras de dicha plataforma, son más de 100.000 los usuarios los que a la fecha han tenido un crédito con la compañía.



La capacidad de pago real: al solicitar un crédito, es importante que la cuota de este, sumada a las cuotas de otros préstamos que estén activos en ese momento, no puedan superar la mitad de los ingresos reales. Así se evita entrar en un espiral de deudas que no se puedan controlar.



La compañía: gracias a la masificación del mercado, los colombianos tienen mayores posibilidades de acceder a préstamos, sea a través de la banca tradicional o con plataformas de préstamos que operan en Internet. Algunas compañías tienen convenios empresariales, descuentos y demás por lo cual revisar si usted es uno de los beneficiarios podrá darle una ventaja financiera.



Sin embargo, se estima que cerca del 25% de los colombianos aún no están bancarizados, por lo cual los créditos a través de Internet son una gran opción. Con esta metodología los usuarios pueden recibir el dinero en menos un día sin filas ni papeleos.