Los trucos caseros más efectivos para destapar el inodoro

La obstrucción del inodoro puede ser una de esassituaciones desagradables que pueden suceder en cualquier momento. Pero antes de llamar al fontanero y gastar dinero, ¿por qué no intentar algunos trucos caseros efectivos? Aquí te presentamos algunos métodos probados que pueden salvar el día y tu presupuesto.

1. Agua caliente y jabón:

Uno de los métodos más simples y efectivos para destapar un inodoro es verter agua caliente con jabón. El agua caliente ayuda a aflojar los residuos y el jabón actúa como un lubricante. Vierte una buena cantidad de agua caliente con jabón en el inodoro y deja que repose por unos minutos antes de intentar tirar de la cadena.

2. Bicarbonato de sodio y vinagre:

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre es famosa por su poder para limpiar y desatascar tuberías. Vierte media taza de bicarbonato de sodio seguido de media taza de vinagre en el inodoro. Deja que la mezcla burbujee y actúe durante al menos 30 minutos antes de enjuagar con agua caliente.

3. Botella de plástico:

Este truco ingenioso puede ser la solución rápida que necesitas. Toma una botella de plástico vacía, llénala de agua caliente y coloca la abertura de la botella sobre el desagüe del inodoro. Presiona firmemente para crear un sello y luego suelta rápidamente el agua. El aumento de presión puede ayudar a desalojar el bloqueo.

4. Un desatascador:

Un clásico por una razón: el desatascador es una herramienta efectiva para desatascar inodoros. Coloca el desatascador sobre el desagüe del inodoro y presiona hacia abajo y luego tira hacia arriba de manera vigorosa y repetida para crear succión y desalojar la obstrucción.

5. Agua caliente y sal:

Si no tienes bicarbonato de sodio a mano, la sal puede ser un buen sustituto. Mezcla una taza de sal en agua caliente y vierte la solución en el inodoro. La sal ayuda a romper los residuos y la combinación con agua caliente puede ser efectiva para destapar el inodoro.

6. Aceite de cocina:

El aceite de cocina puede actuar como un lubricante efectivo para ayudar a deslizar los residuos que obstruyen el inodoro. Vierte una pequeña cantidad de aceite de cocina en el inodoro y deja que repose durante unos minutos antes de intentar desalojar la obstrucción.

Cuando te enfrentas a un inodoro obstruido, no es necesario entrar en pánico ni llamar a un fontanero de inmediato. Con estos trucos caseros simples y efectivos, puedes resolver el problema por tu cuenta de manera económica y rápida. Recuerda siempre proceder con cuidado y precaución, y si los métodos caseros no funcionan, no dudes en buscar ayuda profesional.

