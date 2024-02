Ángela Aguilar reveló que su papá le prohíbe cantar con autotune

La reconocida cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar,compartió momentos especiales y emociones durante su visita a La Kalle en su primera visita a Colombia. La artista, que apenas cuenta con 20 años de edad, ha estado en el mundo de la música desde que a los 8 años lanzó su primer álbum.

Nacida en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003, Ángela es hija del famoso cantante de mariachi Pepe Aguilar y nieta de las leyendas mexicanas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Su carrera tomó un vuelo impresionante tras su memorable interpretación de "La Llorona" en la décimo novena entrega de los Premios Grammy Latinos en 2018, lo que la llevó a ser nominada para un Premio Grammy y dos Premios Grammy Latinos, siendo una de las nominadas más jóvenes en la historia de estos premios.

En una conversación íntima, Ángela reveló la profunda conexión que siente con Colombia, un país que su abuelo Antonio Aguilar amaba profundamente, según sus propias palabras. "Desde que llegué, sentí una energía increíble, muy pura. Estoy ansiosa por tener la oportunidad de cantar aquí, como lo hizo mi abuelo con su familia y sus caballos", expresó con entusiasmo. Además, compartió su experiencia culinaria probando las arepas y un delicioso desayuno de arroz con frijoles y plátano, mostrando su deseo de explorar más de la rica cultura colombiana.

¿Por qué no usa autotune?

Publicidad

Ángela también compartió su perspectiva sobre el uso del autotune en la música actual, un tema que genera diversidad de opiniones en la industria. Con firmeza y respeto por las decisiones artísticas de cada quien, afirmó: "Yo creo que la música es para expresarse, para enseñar quién eres. Haz lo que quieras; yo, en lo personal, trato de no hacerlo. Mi papá me enseñó que no debo de hacerlo. Yo creo que mi papá tiene un nivel muy alto, el que debemos seguir, y es muy exigente con nosotros. A mí se me hace muy bien entonces, cada quien que haga lo que quiera, pero por mi cuenta, yo no lo uso". Esta declaración refleja no solo su compromiso con la autenticidad musical, sino también el respeto por las enseñanzas y los valores heredados de su padre, un ícono de la música mariachi.

Cuando se le preguntó sobre la música de su abuelo, Ángela respondió con afecto, describiéndolo como "la voz de México, profundamente mexicano", un hombre humilde y lleno de bondad cuya música sigue tocando su corazón. Desde muy joven, Ángela fue introducida en el mundo de la música por sus padres, quienes la inscribieron en clases de canto y, a la temprana edad de seis años, comenzó a sumergirse en la música mexicana.

Publicidad

Ángela Aguilar sigue construyendo su legado con una pasión que refleja las raíces de su distinguida familia musical, llevando su talento a nuevos horizontes y conectando con audiencias internacionales, como lo ha hecho en su reciente visita a Colombia.

Entrevista completa con Ángela Águilar en La Kalle