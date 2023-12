Conciertos de Pipe Bueno y sus sencillas exigencias

Luisa Fernanda W , famosa influenciadora colombiana y actual esposa del cante de música popular Pipe Bueno desde hace cuatro años, se le metió al camerino a su marido en uno de sus conciertos y reveló en unas de sus historias de Instagram algunas de las peticiones que el cantante les hace a los organizadores de estos eventos.

Las peticiones por parte del artista, lo que se conoce en la industria musical como rider fueron expuestas por Luisa Fernanda, quien mostró algunos de los productos que Pipe suele consumir durante sus conciertos, suero hidratante, whisky y mucha fruta.

Además, dijo que lo más importante para Pipe Bueno era tener siempre agua y todo el mecato, que por lo general se lo terminan comiendo sus amigos, quienes de manera regular son sus invitados a los conciertos.

Fue así como quedó en evidencia algunas de las peticiones del artista en lo que a bebidas y alimentación se refiere, porque también están en la lista todos aquellos productos para el cuidado personal del artista caleño.

De igual manera, la influenciadora contó en el video que también es importante para él “un buen espejo para poder prepararse antes de salir al público, toallas, un desinfectante y yo creo que, por ahora así”.

Esto deja ver que no se trata nada fuera de lo normal, pues parece que son las exigencias más básicas que un artista puede hacer a los organizadores de los conciertos y que probablemente también incluyan el transporte y algunos elementos de aseo personal.

Y es que se han conocido casos en donde artistas de fama internacional, hacen unas exigencias bastante excéntricas, como por ejemplo Beyoncé , quien pidió que el papel de baño fuera de color rojo, además de pedir vino blanco y vajillas de plata.

Actualmente se puede ver a Pipe Bueno como jurado del programa musical "Yo Me Llamo". Y se dice que esta sería su última temporada con el programa, pues parece ser por la razón de que se va a vivir a México, como ya lo había mencionado con anterioridad.

“Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”, aseguró en en una entrevista con el programa Día a Día.

