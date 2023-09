Juanes cerró el Festival Cordillera destacando la gran acogida que le dio Bogotá

El cantante colombiano Juanes valoró este domingo su presentación en el Festival Cordillera de Bogotá, donde le dieron una "oportunidad" de mostrar su música que le pareció "increíble" y cantó temas como "A Dios le pido", "La camisa negra" o "Volverte a ver".

"Significa mucho tocar en el Cordillera, me dieron la oportunidad y me pareció increíble", expresó en una conferencia de prensa posterior al concierto.

Juanes, que nació en Medellín, destacó el cariño que le dio Bogotá durante todo su concierto diciendo que "hay una magia y algo que no puedo explicar".

Canciones reconocidas internacionalmente como "La camisa negra", "Es por ti", "Volverte a ver" o "A Dios le pido" fueron algunos de los hits que hicieron vibrar a un público que llenó por completo el escenario Cordillera.

"Estamos muy felices con la respuesta de las personas, la gente estaba cantando todas mis canciones y eso es muy importante para mí", señaló el cantante de 51 años.

"Poder ver que han pasado tantos años y que la gente siga cantando mis canciones me da un poco de rabia pero también es emocionante", expresó Juanes con cierta ironía valorando al público que no paró de alentar al colombiano.

El artista también valoró el nivel del evento argumentando que está "al nivel de cualquier festival del mundo" porque ha existido una diversidad de cantantes "que se necesita" en el mundo de la música.

En especial valoró a los cantantes colombianos que están empezando sus carreras y en los que se ha reflejado durante este fin de semana ya que "ellos me inspiran porque yo también estuve reflejado ahí".

Por último, Juanes expuso que le gustaría que sus fans le recordarán por su música, y es que la gente "no se imagina pero yo me despierto con ganas de hacer música, los días que no hago me siento mal y estoy obsesionado con eso".

Así pues, con uno de los artistas colombianos de referencia en el panorama internacional finalizó la segunda edición del Festival Cordillera en Bogotá, que contó también con la participación de Andrés Calamaro o Cafe Tacvuba.

