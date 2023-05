'La noche del guaro y el despecho' cierra por lo alto con los artistas más escuchados de La Kalle

El concierto de 'La noche del guaro y el despecho', en el que hizo presencia La Kalle, cerró con broche de oro la madrugada de este 14 de mayo tras el último show de los esperados 'Internacionales Rayos de México', que interpretaron éxitos como 'Billete Verde', 'La Esquina', 'Cruz de Madera' y más.

La banda mexicana, conformada por Miguel Díaz Jr., José Luis Ibarra, Miguel Díaz y Valentín Fonseca, fue la cuota internacional que emocionó a los más de dos mil asistentes que se dieron cita esta noche en la Gran Carpa de Corferias de Bogotá.

En medio de luces, fuegos artificiales y al ritmo del instrumental mexicano, la agrupación que lleva más de 30 años de carrera, puso a vibrar el recinto, en el que, además, se homenajeó a las madres colombianas en su día.

En medio de aplausos y ovación, 'Los internacionales Rayos de México' se despidieron del público y agradecieron la masiva asistencia y el apoyo de Colombia a sus canciones, que, por años, siguen trascendiendo como unas de las más escuchadas en diferentes partes del mundo.

El show sin precedentes de la banda mexicana fue antecedida por la presentación de los grandes exponentes de la música popular y el regional mexicano en Colombia, como Arelys Henao, El Charrito Negro, Galy Galiano, Mateo Castro, Jhonny Rivera , Joaquín Guiller, Francy, Alzate, Juan Pablo Navarrete, y Los Legendarios.

Joaquín Guiller le dio arranque a la noche con lo mejor de su repertorio y puso a más de uno a ahogar las penas con sus recientes éxitos 'No sufriré por nadie' y 'Usted no me olvida', temas que los asistentes pidieron que repitiera y cantaron a todo pulmón.

Tras bajar del escenario, el artista aprovechó las cámaras de La Kalle para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos y a la mandamás por apoyar la música popular en Colombia.

Como parte de la cuota femenina del género en el concierto, Arelys Henao y Francy, mostraron lo mejor de sus éxitos y fueron las encargadas de poner en su lugar a los "infieles". Las artistas interpretaron canciones como 'Lo pasado pisado', 'Mujeres y despecho', 'Señor prohibido', 'No podemos callar', de Arelys, mientras que Francy sorprendió con 'Que hablen de mí', 'Si se fue, se fue', 'La gran señora', 'Hay otro en mi cama' y más.

Las cantantes aprovecharon el espacio y su papel en el género para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres y madres asistentes, que esta noche fueron a celebrar su día en familia.

Luego de varias horas de concierto, subió a tarima el gran Charrito Negro, uno de los más importantes pioneros en la música popular y la ranchera. Deslumbró a los asistentes y los puso a brindar con varios de sus clásicos como 'Quererte fue un error', 'Pero te vas a arrepentir', 'Elígeme', 'Cuéntale a ese', entre otras. También interpretó varias canciones que hacen parte de sus más recientes trabajos musicales.

Como si fuera poco el despecho, a la cita llegaron los artistas Galy Galiano, Jhonny Rivera, Mateo Castro, Juan Pablo Navarrete y Los Legendarios, encargados de dar un show único a punta de música popular que, en varias de sus canciones, intentan cantarle al amor y a la ilusión.

